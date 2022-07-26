【新冠肺炎】張竹君：不希望再收緊社交距離措施，亦無空間再放寬

《經濟通通訊社２６日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新冠肺炎確診

個案緩慢上升，即時繁殖率亦達１﹒３，現時未見有回落跡象，故疫情未見頂，但港府不希望再

收緊社交距離措施，亦沒有空間再放寬，呼籲市民盡快打針。

張竹君又指，看到個別長者快測陽性，沒有呈報，呼籲他們要利用港府的措施，家人亦應協

助呈報資料或向職員求助。（ｈｙ）

