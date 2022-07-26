【新冠肺炎】中國首個國產新冠口服藥獲批，復星醫藥獲商業化權利

《經濟通通訊社２６日專訊》國家藥監局２５日按照藥品特別審批程序，應急附條件批准河

南真實生物科技有限公司抗艾滋病的藥物阿茲夫定片增加治療新冠病毒肺炎適應症註冊申請。該

藥物是中國自主研發的口服小分子新冠病毒肺炎治療藥物，在發布三期臨床數據之後僅１０天就

獲批，在業內並不多見。

國家藥監局要求上市許可持有人繼續開展相關研究工作，限期完成附條件的要求，及時提交

後續研究結果。



＊多家Ａ股公司或受惠阿茲夫定生產＊



真實生物幾乎在獲得註冊申請批准的同時將阿茲夫定的商業化權利交給了復星醫藥

（０２１９６）（滬：６００１９６）。在獲批當晚，復星醫藥公告，控股子公司復星醫藥產業

與真實生物就推進聯合開發並由復星醫藥產業獨家商業化阿茲夫定等事宜達成戰略合作。根據協

議，復星醫藥產業享有合作產品的獨家商業化權利，該集團將付最多８億元人民幣合作費。

今年上半年，真實生物先後與華潤雙鶴、新華製藥、奧翔藥業達成合作協議，合作內容涵蓋

了阿茲夫定的研發、生產、經銷等多個方面。

中銀證券早前認為，作為研發進展較快的新冠口服藥之一，阿茲夫定生產開始布局，相關企

業或獲益。建議關注與真實生物展開生產合作的新華製藥（深：０００７５６）、華潤雙鶴

（滬：６０００６２）、奧翔藥業（滬：６０３２２９）、拓新藥業（深：３０１０８９）。

（ｌｃ）

