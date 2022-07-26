【新冠肺炎】全國昨新增陽性８６８宗，廣西增逾４００宗居首

《經濟通通訊社２６日專訊》內地新冠疫情持續，全國昨日（２５日）新增本土確診及無症

狀感染合計８６８宗。國家衛健委公布，昨日新增確診病例１４８宗。其中境外輸入病例５０宗

，含１４宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例９８宗（甘肅３７宗，廣西３２宗，四川

１６宗，廣東６宗，上海４宗，重慶２宗，山東１宗），含３２宗由無症狀感染者轉為確診病例

。無新增死亡或疑似病例。

昨日新增無症狀感染者８２８宗，其中境外輸入５８宗，本土７７０宗（廣西３７０宗，甘

肅３０６宗，山東２７宗，廣東１７宗，上海１５宗，四川１４宗，河南７宗，雲南７宗，天津

２宗，江西２宗，江蘇１宗，浙江１宗，重慶１宗）。



＊廣西新增本土個案破四百宗＊



廣西昨日錄得４０２宗本土個案，３２宗是確診病例，全部來自北海市，其餘３７０宗為無

症狀感染，大部分來自北海市。廣西當局呼籲市民減少網購疫情高發期國家和地區的冷鏈食品。

廣東同日新增２２宗本土個案，當中深圳宗數佔最多，有４宗確診及１５宗無症狀感染。

另外，上海周一新增１９宗本土個案，其中３宗無症狀感染並非在隔離管控發現。上海市疫

情防控組最新在全市劃出三個高風險區及七個中風險。（ｃａ）

