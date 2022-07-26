【大國博弈】據報佩洛西或在拜登和習近平通話幾天後訪台

《經濟通通訊社２６日專訊》美國聯邦眾議院議長佩洛西據報可能８月訪問台灣。據外電引

述知情人士透露，佩洛西還沒有決定下個月的亞洲之行是否包括台灣，但如果真的要去，應該會

在總統拜登和中國國家主席習近平通話的幾天後。佩洛西早前表示，由於安全問題，她不會披露

與國會有關的行程，而她至今都未有明確回應會否取消訪台。

美國政界仍有不少聲音支持佩洛西訪台，其中在今年３月已經訪問台灣的前國務卿蓬佩奧周

日（２４日）在Ｔｗｉｔｔｅｒ上標記佩洛西（Ｎａｎｃｙ Ｐｅｌｏｓｉ）的帳號，並寫道「

我會跟你去」。蓬佩奧表示，雖然他被中國拒諸門外，但是熱愛自由的台灣並非如此；蓬佩奧還

約定佩洛西「到時見」。

中國外交部發言人趙立堅表示，中方正嚴陣以待，必將採取堅定有力措施，予以堅決應對和

反制，由此造成的一切嚴重後果，應由美方負責。



＊胡錫進：一旦中美發生海上衝突，美國航母編隊將被消滅＊



官媒《環球時報》前總編輯胡錫進周一（２５日）連續在微博上發文說，如果美國和台灣通

過眾議院議長佩洛西的訪問發起和大陸的對抗，期間發生擦槍走火的風險比以往任何時候都要高

。

胡錫進表示，如果台軍向隨佩洛西座機或單獨飛入台灣本島上空的解放軍戰機開火，必將遭

到壓倒性的火力報復，那將意味著台海戰爭的提前到來。如果美軍航母此時挑釁性靠近台灣島，

解放軍一定會派出足夠的軍事力量與其對峙，岸基飛彈也會對美國軍艦實施瞄準。一旦中美發生

海上衝突，美國航母編隊將被消滅。

據英國《金融時報》早前報道，北京針對美國眾議院議長佩洛西可能下月訪問台灣，私下向

拜登政府發出嚴厲警告，暗示可能作出軍事回應。（ｊｔ）

