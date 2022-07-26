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26/07/2022 14:27

【新冠肺炎】台灣新增近２﹒５萬宗確診，３７宗死亡個案

　　《經濟通通訊社２６日專訊》台灣新增２４７９０宗新冠病毒本土個案，５３名患者離世。
感染個案以新北市最多，有３９３９宗，台中市３１２０多宗，台北、桃園、高雄及台南平均
２０００多宗。
　　Ｏｍｉｃｒｏｎ　ＢＡ﹒４、ＢＡ﹒５疫情再起，台大公衛學者陳秀熙表示，預估８月中到
８月底可能出現一波流行，單日確診數至多落在３萬宗左右，但以輕症與無症狀居多。（ｊｔ）

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