【大國博弈】美媒曝曾有外交官被強行轉移檢疫，中方否認踐踏權益

《經濟通通訊社２６日專訊》據《華盛頓郵報》專欄作家揭露，自新型冠狀病毒疫情爆發以

來，已有１６名美國外交人員或其家屬被強行送往中國政府開設的檢疫中心，美國國務院認為中

方的行為明顯違反了《維也納外交關係公約》，而在新任駐華大使伯恩斯多番與中國外交部周旋

之下，中方承諾美國外交官及其家人不會被送到發熱門診治理，而是可以在其家中或大使館內進

行隔離。

專欄提到，美國政府為此事特別成立了一個使館小組，負責和中國外交部接觸，並向每位美

國駐華外交官和家屬發出了中文正式信函，他們有需要時可以將信件交給地方官員，而若美國外

交官在確診後被中方官員堅持轉移隔離，美國政府會將他們立即撤離到另一個國家。文章指出，

在伯恩斯上任之後，沒有美國外交官被強制隔離，但有幾名外交官則不得不撤離中國。

文章指，中國實施嚴苛的疫情封控措施意外地阻斷了美國在中國的外交工作，批評中國政府

以公眾健康為理由向所有人施加控制。

中國外交部今日被問到駐華美國外交官權益受到踐踏相關問題時表示，中國防疫政策始終本

著對生命健康高度負責的原則，同等保護中國公民和在華外國公民，為他們生命健康提供最大程

度的保護，中國經濟也始終保持健康良性發展。發言人趙立堅反問，中國高度重視包括美國外交

官在內的在華外交官權益，何談對美國外交官權益的踐踏，並強調所有在華外交官有義務遵守中

國防疫規定。（ｅｙ）

