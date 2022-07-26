【ＦＯＣＵＳ】弱經濟體違約進逼，地產危機亟需拆彈

【ＦＯＣＵＳ】世界銀行關於「債務危機潮（ｓｐａｔｅ ｏｆ ｄｅｂｔ

ｃｒｉｓｅｓ）」的黑色預言，隨著聯儲公開市場委員會本周四（２８日）大概率再加息至少

７５基點，繼續發酵；繼斯里蘭卡之後，阿根廷、巴基斯坦、突尼斯、埃及同在違約懸崖如履薄

冰。而在中國，眼見逾七成地產商的高收益債券債價下跌近三分二，斷供項目企上３００個，扭

盡六壬防止地產商流動性危機演變為銀行系統危機，愈加迫在眉睫。



＊下一個阿根廷ｏｒ巴基斯坦？＊



強美元「催命符」之下，繼身負逾５百億美元外債的斯里蘭卡宣布賴帳、總統走佬後，

Ｗｈｏ＇ｓ ｔｈｅ ｎｅｘｔ？套用斯里蘭卡的通脹高企、匯率崩盤、貿易赤字、資本外逃等

特徵，下一個

或輪到阿根廷及巴基斯坦。

先看通脹較斯里蘭卡更高的阿根廷（６４％ ＶＳ ５５％），儘管當地央行今年已加息６

次至５２％，但

仍無法阻止本幣比索貶值；僅在上周，美元兌阿根廷比索的黑市兌換價就飆升了１５％，直逼

３５０

關口，是官方匯率的逾兩倍。

至於巴基斯坦，６月通脹錄２１﹒３％，本幣盧比兌美元年初至今貶值約２８％，看起來情

況好過阿

根廷；但其人均ＧＤＰ從１９９０年相當於斯里蘭卡的四分三，到最新僅得三分一，折射其根深

柢固的

經濟政策失敗，倘若沒有依靠外部借款，其甚至難以負擔佔比逾四分一的能源進口費用（去年達

１９４億美元）。



＊關注恒大重組及政治局會議＊



按世銀３月底的評估，低收入國家今年需支付近５３０億美元還款；未來１２個月或有多達

十幾

個發展中經濟體無力償債。無獨有偶，斯里蘭卡、巴基斯坦的大債權國之一正正是中國。

外圍中低收入經濟體債務危機潮山雨欲來，中國急需築牢內部確保不發生系統性金融風險

的底線，外媒報道國務院批准設立規模達３０００億人幣的房地產基金的計劃，似非空穴來風，

帶

動多隻在港上市的內房股連續第二日狂歡，其中碧桂園（０２００７）最多飆逾８％，但硬幣另

一面是，

其年初至今股價近腰斬。

時逢各地斷供樓盤續增至近３２０個項目，而內地消費者信心指數再刷新紀錄新低，高盛就

估

計，有多達２﹒４萬億元人幣的按揭貸款或面臨違約風險。隨著最大的「吞金獸」恒大集團預期

本

周將揭盅一拖再拖的債務重組方案，以及中央政治局本周料開會確定下半年經濟政策基調，政

府在今次房地產危機中會否扮演力挽狂瀾角色，很快揭盅。

