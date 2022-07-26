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26/07/2022 15:05

【新冠肺炎】分析：中國防疫代價高昂，影響國內外公司生產和出口

　　《經濟通通訊社２６日專訊》內地堅持動態清零防疫政策，法國外貿銀行周二發表報告稱，
從中國二季度經濟數據可以看出，本輪疫情無疑對內地經濟帶來了負面影響，而中國（特別是長
三角和大灣區）作為全球重要的製造和出口中心，生產和經濟活動停滯將會為世界帶來溢出效應

　　報告稱，儘管中國成功遏制了疫情感染曲線，但代價高昂。上海和北京受到防疫政策收緊和
城市封控的影響，二季度ＧＤＰ分別收縮１２％和３％，江蘇、吉林等其他重要的生產中心也出
現不同程度的經濟放緩。這些地區人員流動停滯，無可避免會影響到國內外公司的生產和出口，
特別是汽車、電子和半導體行業。
　　報告稱，從工業生產的地理分布來看，可以得出一個結論：如果實行封控，長三角（上海、
江蘇、浙江和安徽）和大灣區必然是成本最高的。
　　長三角和大灣區分別佔中國工業生產的２６％和１２％，佔出口的３６％和２４％。相較之
下，京津冀地區（北京、天津和河北）作為政治中心，僅佔出口總額的５％。
　　從行業角度看，大灣區是電子產業最重要的區域，長三角涵蓋的重要產業更廣，在半導體、
機械設備和紡織等領域佔據了超過４０％的生產份額，並在汽車、化工、醫藥和造紙生產方面也
發揮著重要作用。而且長三角地區擁有世界上最大的集裝箱港口，因此不難想像上海的封控對全
球供應鏈產生的溢出效應。（ｃａ）

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