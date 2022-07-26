【新冠肺炎】慈雲山慈正邨正怡樓強檢發現２０宗陽性個案

《經濟通通訊社２６日專訊》政府昨日圍封慈雲山慈正邨正怡樓進行強制檢測，共有約

２１４０人接受檢測，當中發現２０宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防

護中心會安排跟進。

政府在行動中派員到訪９５２戶，當中１１３戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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