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26/07/2022 10:22

【新冠肺炎】慈雲山慈正邨正怡樓強檢發現２０宗陽性個案

　　《經濟通通訊社２６日專訊》政府昨日圍封慈雲山慈正邨正怡樓進行強制檢測，共有約
２１４０人接受檢測，當中發現２０宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防
護中心會安排跟進。
　　政府在行動中派員到訪９５２戶，當中１１３戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。
（ｃｌ）

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