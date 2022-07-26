【新冠肺炎】慈雲山慈正邨正怡樓強檢發現２０宗陽性個案

《經濟通通訊社２６日專訊》政府昨日圍封慈雲山慈正邨正怡樓進行強制檢測，共有約
２１４０人接受檢測，當中發現２０宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防
護中心會安排跟進。
政府在行動中派員到訪９５２戶，當中１１３戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。
（ｃｌ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|專訪26/07/2022
【譚新強專訪】美元霸權穩如泰山 2024年總統選戰勢精彩
|大行報告26/07/2022
【大行炒D乜】券商齊降蒙牛及中國飛鶴目標價 click入嚟睇下
|開市Good Morning26/07/2022
黃瑋傑：阿里短期上望107元 未宜過分憧憬獲北水買貨
|財經熱話26/07/2022
【虛幣世界】市場關注聯儲局議息，加密貨幣普遍下挫
|中國故事25/07/2022
《神州經脈》傳設數千億房產基金 證監否認分類中概 滬指三連跌
|財經熱話25/07/2022
傳內地擬以數據敏感度分類避美全退市 惟中概股普跌蔚小理跌逾半成阿里失紅底
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰