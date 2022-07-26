【新冠肺炎】工作小組近月為１５間爆疫餐飲處所審視通風系統

《經濟通通訊社２６日專訊》環境及生態局局長謝展寰昨日（２５日）傍晚與餐飲處所換氣

量或空氣淨化設備工作小組一同進行視察，親身了解有關餐飲處所負責人因應早前出現２０１９

冠狀病毒病群組感染個案在通風及抽風方面所採取的應對措施，以及為工作小組打氣。



＊爆疫處所大部分涉及未有確切執行換氣措施＊



政府去年３月向餐飲業務發出指示，訂明提供堂食的餐飲處所在換氣量或空氣淨化設備方面

須遵守的規定，並為落實該規定而成立工作小組。工作小組主席源栢樑表示，由今年５月至７月

２２日，在約１﹒８萬間餐飲處所中，曾因有個別確診者到訪而發出了強制檢測公告的餐飲處所

共有４６２間，當中中心界定為涉及爆發的餐飲處所只有１５間。大部分個案涉及未有確切執行

換氣措施，亦有可能涉及其他因素（例如有否嚴格遵行社交距離措施）。雖然換氣措施不可能百

分百消除病毒傳播的機會，但良好的通風系統仍是國際上認可為其中一項有助減低病毒傳播風險

的有效措施。



＊提醒須定期維修抽風系統＊



他續說，工作小組就上述出現群組感染個案的１５間餐飲處所，適時聽取相關部門的報告，

並討論分析所掌握的處所內通風系統運作情況，審視可否提議進一步改善的空間，例如早前已就

處所保持良好通風系統運作及維修，製作通風系統及空氣淨化設備恒常行動清單及短片等，以供

業界參考。

在視察期間，工作小組向處所負責人提出為應對疫情，除強化鮮風供應及抽風系統外，他們

亦須持之以恒地保持有關系統及設備開啟及運作，並為其作出恒常檢查和定期維修保養。

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