【新冠肺炎】本港現行社交距離措施延長１４日至８月１０日

《經濟通通訊社２６日專訊》香港政府今日公布，將根據《預防及控制疾病條例》下的公共

衞生緊急規例規定刊憲，延續現行社交距離措施，生效期間為７月２８日至８月１０日。

政府表示，本港每日新增個案仍然高企於四位數字，並呈持續上升趨勢，各區污水監測病毒

量亦有所回升，社區出現不同的Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒株新亞系傳播。隨著個案增加，整體入

院人數持續上升，嚴重或危殆個案數目明顯增多，雖然按比例計暫時尚算平穩，但已對公營醫療

服務構成壓力。政府在平衡控疫和社會及經濟活動的需要後，決定於下一個１４天周期維持現行

社交距離措施，不擬放寬。

有關措施包括容許所有餐飲及表列處所在嚴格執行「疫苗通行證」和「安心出行」等要求下

繼續營業。而市民於交通工具和指明公眾地方佩戴口罩，以及在公眾地方禁止群組聚集等要求亦

維持不變。政府會繼續監察疫情走向，謹慎考慮下一階段的社交距離措施，在盡量不影響社會運

作的同時，有效管控疫情傳播。

酒吧╱酒館方面，繼續可於每天上午５時至翌日凌晨１時５９分營業，每枱最多４人，顧客

人數為處所容納量上限的７５％。場內繼續禁止進行任何現場表演及跳舞活動。所有酒吧╱酒館

的顧客必須繼續於進入有關處所前，出示在過去２４小時內進行快速抗原測試所得的陰性結果證

明，否則不得進入有關處所。（ｃｌ）

