  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/07/2022 17:56

【新冠肺炎】本港現行社交距離措施延長１４日至８月１０日

　　《經濟通通訊社２６日專訊》香港政府今日公布，將根據《預防及控制疾病條例》下的公共
衞生緊急規例規定刊憲，延續現行社交距離措施，生效期間為７月２８日至８月１０日。　
　　政府表示，本港每日新增個案仍然高企於四位數字，並呈持續上升趨勢，各區污水監測病毒
量亦有所回升，社區出現不同的Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒株新亞系傳播。隨著個案增加，整體入
院人數持續上升，嚴重或危殆個案數目明顯增多，雖然按比例計暫時尚算平穩，但已對公營醫療
服務構成壓力。政府在平衡控疫和社會及經濟活動的需要後，決定於下一個１４天周期維持現行
社交距離措施，不擬放寬。
　　有關措施包括容許所有餐飲及表列處所在嚴格執行「疫苗通行證」和「安心出行」等要求下
繼續營業。而市民於交通工具和指明公眾地方佩戴口罩，以及在公眾地方禁止群組聚集等要求亦
維持不變。政府會繼續監察疫情走向，謹慎考慮下一階段的社交距離措施，在盡量不影響社會運
作的同時，有效管控疫情傳播。
　　酒吧╱酒館方面，繼續可於每天上午５時至翌日凌晨１時５９分營業，每枱最多４人，顧客
人數為處所容納量上限的７５％。場內繼續禁止進行任何現場表演及跳舞活動。所有酒吧╱酒館
的顧客必須繼續於進入有關處所前，出示在過去２４小時內進行快速抗原測試所得的陰性結果證
明，否則不得進入有關處所。（ｃｌ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事26/07/2022
《神州經脈》地產金融對接會召開　國產新冠口服藥首獲批　A場升
人氣文章財經熱話26/07/2022
英美猛加息預期升溫匯控渣打造好　惟需留意即將公布中期業績
人氣文章FOCUS26/07/2022
【FOCUS】弱經濟體違約進逼　地產危機亟需拆彈
人氣文章專訪26/07/2022
【專訪】陶冬：中國大幅減持美債有三重考慮（有片）
人氣文章財經熱話26/07/2022
疑軟銀部署沽貨商湯急插逾半成　低吸此其時？
人氣文章財經熱話26/07/2022
【議息前瞻】東亞黃燕娥：無懼美國經濟衰退　部署美元資產仍值博！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金