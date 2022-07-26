【企業盈警】原生態牧業（０１４３１）料中期盈利跌最多６９％

《經濟通通訊社２６日專訊》原生態牧業（０１４３１）公布，預期截至６月３０日止中期
盈利介乎３０００萬至５０００萬元人民幣，同比下降４８﹒９８％至６９﹒３９％。
該集團指，純利下跌主因飼料價格上漲及生物資產公平值變動減銷售成本的虧損增加。
該集團預期於８月底公布業績。（ｗｈ）
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