【企業盈警】富一國際（０１４７０）料全年虧損擴至６４０萬元

《經濟通通訊社２６日專訊》富一國際（０１４７０）公布，預期截至４月３０日止年度虧

損約６４０萬元，比去年度虧損８０萬元有所擴大。

該集團指，虧損增加乃主因期內香港腕錶零售業務收益及毛利率下降。第五波ＣＯＶＩＤ－

１９疫情爆發使消費情緒受挫，對旗下零售商舖的銷售帶來嚴重影響。因此，該集團暫時調整銷

售策略，接受較低利潤率以加快存貨出清。

該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）

