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26/07/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１３億人幣，買協鑫沽小鵬

　　《經濟通通訊社２６日專訊》昨日（２５日）恒指低開９２點，報２０５１６點。最高跌
１４點報２０５９５點，最低跌２５５點報２０３５３點。恒指收報２０５６２點，跌４６點或
０﹒２２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１３億元人民幣，減少１９﹒９％。北水淨買入最多的個股依
次是協鑫科技（０３８００）、騰訊控股（００７００）、中國電力（０２３８０）；淨賣出最
多的依次是小鵬汽車（０９８６８）、香港交易所（００３８８）、舜宇光學科技
（０２３８２）。
　　主板成交８９３﹒６９億元增加５％。其中港股通成交２０８﹒５億元，佔總成交
２３﹒３％。
　
＊協鑫兩間附屬顆粒硅項目已投產＊
　
　　協鑫科技公布，兩間附屬公司的顆粒硅項目已投產，合共設計產能１３萬噸。
　　該集團指，間接附屬公司樂山協鑫新能源科技已在昨日正式投產，產出符合單晶用料需求的
顆粒硅產品，項目設計產能１０萬噸。同時，該集團全資附屬公司江蘇中能硅業科技發展新增３
萬噸顆粒硅項目已於６月１６日投產。
　　協鑫科技跌１﹒９７％報３﹒４８元，北水淨買入３﹒５億元；騰訊控股跌１﹒６９％報
３２６﹒４元，北水淨買入２﹒６億元；中國電力跌１﹒３３％報４﹒４６元，北水淨買入
１﹒６億元。
　　小鵬汽車跌６﹒３％報９６﹒７元，北水淨賣出２﹒６億元；香港交易所升１﹒１９％報
３５５﹒８元，北水淨賣出２﹒５億元；舜宇光學科技跌２﹒９８％報１０７﹒４元，北水淨賣
出１﹒８億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　協鑫科技　（０３８００）　　　　　　３﹒４６
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　２﹒５７
　　中國電力　（０２３８０）　　　　　　１﹒６４
　　理想汽車　（０２０１５）　　　　　　０﹒３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車　　　（０９８６８）　　　　　－２﹒６３
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－２﹒５３
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－１﹒８０
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－１﹒６６
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－１﹒４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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