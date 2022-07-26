【北水炒Ｄ乜】淨流入１３億人幣，買協鑫沽小鵬

《經濟通通訊社２６日專訊》昨日（２５日）恒指低開９２點，報２０５１６點。最高跌

１４點報２０５９５點，最低跌２５５點報２０３５３點。恒指收報２０５６２點，跌４６點或

０﹒２２％。

按額度計算，北水全日淨流入１３億元人民幣，減少１９﹒９％。北水淨買入最多的個股依

次是協鑫科技（０３８００）、騰訊控股（００７００）、中國電力（０２３８０）；淨賣出最

多的依次是小鵬汽車（０９８６８）、香港交易所（００３８８）、舜宇光學科技

（０２３８２）。

主板成交８９３﹒６９億元增加５％。其中港股通成交２０８﹒５億元，佔總成交

２３﹒３％。



＊協鑫兩間附屬顆粒硅項目已投產＊



協鑫科技公布，兩間附屬公司的顆粒硅項目已投產，合共設計產能１３萬噸。

該集團指，間接附屬公司樂山協鑫新能源科技已在昨日正式投產，產出符合單晶用料需求的

顆粒硅產品，項目設計產能１０萬噸。同時，該集團全資附屬公司江蘇中能硅業科技發展新增３

萬噸顆粒硅項目已於６月１６日投產。

協鑫科技跌１﹒９７％報３﹒４８元，北水淨買入３﹒５億元；騰訊控股跌１﹒６９％報

３２６﹒４元，北水淨買入２﹒６億元；中國電力跌１﹒３３％報４﹒４６元，北水淨買入

１﹒６億元。

小鵬汽車跌６﹒３％報９６﹒７元，北水淨賣出２﹒６億元；香港交易所升１﹒１９％報

３５５﹒８元，北水淨賣出２﹒５億元；舜宇光學科技跌２﹒９８％報１０７﹒４元，北水淨賣

出１﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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協鑫科技 （０３８００） ３﹒４６

騰訊控股 （００７００） ２﹒５７

中國電力 （０２３８０） １﹒６４

理想汽車 （０２０１５） ０﹒３９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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小鵬汽車 （０９８６８） －２﹒６３

香港交易所 （００３８８） －２﹒５３

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒８０

吉利汽車 （００１７５） －１﹒６６

中國移動 （００９４１） －１﹒４４

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