【外圍經濟】澳洲第二季通脹率升至６﹒１％，重上２１年來高位

《經濟通通訊社２７日專訊》澳洲統計局公布，第二季消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上升

６﹒１％，低於經濟師預期的６﹒３％。然而，澳洲央行偏好的ＣＰＩ截尾均值則按年上升

４﹒９％，升幅遠超首季的３﹒７％，同時亦大過預期的４﹒７％，並為２００３年有紀錄以來

最高。

數據公布後，掉期合約與央行會議日期相當的隔夜指數掉期（ＯＩＳ）下跌８個基點至

１﹒８０％，表明市場幾乎完全反映了加息５０個基點。

加拿大皇家銀行的澳洲首席經濟學家Ｓｕ－Ｌｉｎ Ｏｎｇ表示，數據符合預期，並可能支

持央行在８月的會議上再次加息５０個基點，市場可能會降低對加息７５個基點的預期，特別是

如果聯儲局亦只加息７５個基點的話。

通脹數據公布後，澳元兌美元跌至０﹒６９２７美元，澳洲股市跌幅收窄，澳洲３年期國債

孳息率一度下跌９個基點至２﹒９５厘，而１０年期國債孳息率下跌４個基點至３﹒３厘。

澳洲儲備銀行行長諾威（Ｐｈｉｌｉｐ Ｌｏｗｅ）曾表示，他預期通脹率將在今年底達到

７％左右後見頂，

市場則預期屆時現金利率將升至３﹒２厘，與目前的１﹒３５厘相差１﹒８５厘。（ｐｃ）

