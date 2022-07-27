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27/07/2022 10:53

【外圍經濟】澳洲第二季通脹率升至６﹒１％，重上２１年來高位

　　《經濟通通訊社２７日專訊》澳洲統計局公布，第二季消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上升
６﹒１％，低於經濟師預期的６﹒３％。然而，澳洲央行偏好的ＣＰＩ截尾均值則按年上升
４﹒９％，升幅遠超首季的３﹒７％，同時亦大過預期的４﹒７％，並為２００３年有紀錄以來
最高。
　　數據公布後，掉期合約與央行會議日期相當的隔夜指數掉期（ＯＩＳ）下跌８個基點至
１﹒８０％，表明市場幾乎完全反映了加息５０個基點。
　　加拿大皇家銀行的澳洲首席經濟學家Ｓｕ－Ｌｉｎ　Ｏｎｇ表示，數據符合預期，並可能支
持央行在８月的會議上再次加息５０個基點，市場可能會降低對加息７５個基點的預期，特別是
如果聯儲局亦只加息７５個基點的話。
　　通脹數據公布後，澳元兌美元跌至０﹒６９２７美元，澳洲股市跌幅收窄，澳洲３年期國債
孳息率一度下跌９個基點至２﹒９５厘，而１０年期國債孳息率下跌４個基點至３﹒３厘。
　　澳洲儲備銀行行長諾威（Ｐｈｉｌｉｐ　Ｌｏｗｅ）曾表示，他預期通脹率將在今年底達到
７％左右後見頂，
市場則預期屆時現金利率將升至３﹒２厘，與目前的１﹒３５厘相差１﹒８５厘。（ｐｃ）

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