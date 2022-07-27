【國際要聞】國基會調低今明兩年全球增長預測，通脹料達２６年高

《經濟通通訊社２７日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）下調今明兩年全球經濟增長預測

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告全球經濟可能很快瀕臨全面衰退。ＩＭＦ在在周二發布的最新《世界經濟展望報告》指出，今

年全球經濟增速可能放緩至３﹒２％，低於４月及１月時預測的３﹒６％及４﹒４％。

報告稱，各國央行為遏制通脹而採取連串加息行動，料在２０２３年對經濟構成衝擊，全球

ＧＤＰ增速將放緩至２﹒９％。雖然ＩＭ仍然預測經濟將實現正增長，但隨著通脹加速侵蝕人們

的收入、儲蓄及企業盈利，這些預測無法平息市場對主要經濟體經濟增長放緩，甚至徹底衰退的

擔憂。

ＩＭＦ首席經濟學家Ｐｉｅｒｒｅ－Ｏｌｉｖｉｅｒ Ｇｏｕｒｎｃｈａｓ在其網誌中表示

，自４月以來，經濟前景已明顯黯淡。全球可能很快滑向衰退邊緣。



＊全球通脹料加速至８﹒３％＊



消費物價持續以比預期更快的速度上漲，鑒於食品及能源價格上漲，加上供求持續失衡，

ＩＭＦ預期今年通脹將進一步加速，預計全球消費者物價通脹今年將達到８﹒３％，創１９９６

年以來的最大升幅。此外，ＩＭＦ指出，更新後的展望中涉及風險都偏於下行。其中一個令人擔

憂的是，俄烏戰爭令歐洲從俄羅斯的天然氣進口存在「突然停止」的可能性，此外，還需關注通

脹持續上升及中國房地產危機的進一步升級。

ＩＭＦ預測今年美國經濟增長２﹒３％，較４月時的預測大幅下調１﹒４個百分點，並指根據

對２０２３年第四季度美國經濟按年增長０﹒６％的預測，該國避免經濟衰退變得更具挑戰性。

此外，與４月時的預測比較，ＩＭＦ將歐元區的經濟增長預測下調０﹒２個百分點至２﹒６％。

ＩＭＦ將中國經濟增長預測下調１﹒１個百分點至３﹒３％，理由是房地產泡沫破裂、防疫限制

影響經濟活動，以及供應鏈受到全球溢出影響。（ｐｃ）

