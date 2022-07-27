《經濟通通訊社２７日專訊》德國經濟研究機構ＧｆＫ公布，８月份消費者信心跌至負
３０﹒６，低過預期為負２８﹒９及前值則為負２７﹒７，並創下該數據自２００６年１月有紀
錄最低水平。
消費者信心下跌主要是受到經濟衰退的憂慮，以及對天然氣供應短缺的擔憂，加上俄烏戰事
及供應鏈受阻導致能源及食品價格進一步上升的影響。
另外，經濟預期指數亦下跌６﹒５至負１８﹒２，為２０２０年４月以來最低。（ｐｃ）
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27/07/2022 15:11
【外圍經濟】德國８月ＧｆＫ消費信心指數跌至負３０﹒６紀錄新低
《經濟通通訊社２７日專訊》德國經濟研究機構ＧｆＫ公布，８月份消費者信心跌至負
３０﹒６，低過預期為負２８﹒９及前值則為負２７﹒７，並創下該數據自２００６年１月有紀
錄最低水平。
消費者信心下跌主要是受到經濟衰退的憂慮，以及對天然氣供應短缺的擔憂，加上俄烏戰事
及供應鏈受阻導致能源及食品價格進一步上升的影響。
另外，經濟預期指數亦下跌６﹒５至負１８﹒２，為２０２０年４月以來最低。（ｐｃ）
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