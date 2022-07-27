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即市新聞

27/07/2022 09:02

【虛幣世界】市場料加息四分三厘，加密貨幣走勢靠穩

　　《經濟通通訊社２７日專訊》隨著聯儲議息之際，市場預計聯儲局將加息四分三厘，加密貨
幣走勢略為企穩，其中比特幣站於２１０００美元水平，而以太幣則站在１４００美元關口，市
場因對以太幣合併的樂觀情緒而上漲，合併將使以太坊區塊鏈從能源密集型工作證明模型轉變為
股權證明，並且投資者對風險的偏好增加；不過大多數其他主要加密貨幣都深陷虧損，ＵＮＩ和
ＳＵＳＨＩ一度下跌超過１１％和１０％，ＳＡＮＤ下跌超過６％。
　　Ｆａｉｒｌｅａｄ　Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ創始人兼管理合夥人凱蒂斯托克頓在早前發布的
一份研究報告中寫道，以太幣的回調可能會在５０天線（約１２９３美元）獲得初步支撐，但她
預計下一輪下跌最終將重新測試臨時支撐位（１０００美元）。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２１１７６﹒１３元（美元．下同），跌０﹒３７％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１４３９﹒７７元，跌０﹒６５％；艾達幣報
０﹒４６４３元，跌０﹒７５％；瑞波幣報０﹒３３６９元，跌０﹒１２％。（ｕｌ）
　
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