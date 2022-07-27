【內房困局】碧桂園抽水還債碧服遭大削目標價，兩股齊急挫

《經濟通通訊社２７日專訊》內地日前據報批准設立房地產基金支持出險房企，內房股昨日

急升，其中碧桂園（０２００７）更飆逾１３％，惟公司隨即折讓逾１２％配股淨籌近２８億元

還債幫助營運，而同系碧桂園服務（０６０９８）則遭大行大削目標價及降評級，兩股今日齊插

水逾一成，為表現最差藍籌。另有大行唱淡房地產基金，指其只為「保交樓」，不足以化解內房

違約風險，對刺激住房需求亦幫助有限，加上有官媒指應堅決堵住樓花預售監管漏洞，其他內房

及物管股亦普遍急跌。



＊碧桂園折讓逾１２％配股籌近２８億元，碧服遭高盛大削目標摩通降評級＊



碧桂園透過配售代理瑞銀集團，擬向不少於６名獨立承配人配售８﹒７億股，佔擴大股本

３﹒６２％，每股作價３﹒２５元，比昨日收市價折讓約１２﹒６％，集資淨額約２７﹒９億元

，為現有境外債項再融資，以及用於一般營運資金和未來發展。配股完成後，該公司聯席主席楊

惠妍持股由６１﹒２３％攤薄至５９﹒０２％。

另外，高盛針對物管股發表研報，預計其所覆蓋的物管股在２０２３至２５年平均收入複合

年增長率減速至１９％，低於２０１８至２２年收入複合年增長率３７％，因此將２０２２至

２４年物管服務及增值服務毛利率預測下調，將物管股目標價平均下調１３％。多隻股份遭下調

目標價，其中碧桂園服務雖維持「買入」評級，但目標價遭削近三成，由５２元降至３７元。摩

通更將其評級下調至「中性」，目標價２１元。



＊花旗：房產基金不足以化解違約風險，野村：對刺激住房需求幫助有限＊



另方面，近日外媒報道，國務院已於上周批准設立房地產基金，用於支持１２家出險房企和

部分地方政府新近選定的其他房企，基金規模最高可達３０００億元（人民幣．下同）。不過，

據《彭博》估計，目前停工住宅項目價值達４﹒７萬億元，中央或需要花費約１﹒４萬億元完成

相關項目。另花旗有分析師發表報告，直指房地產基金不足以從根本上化解內房違約風險，因為

成立基金的目的是為了促進預售屋交付，防止爛尾樓風險愈鬧愈大，而基金亦有其局限，因基金

首期規模較小，可能需要一段時間才能擴大，且融資支持對象僅限於被選定的開發商。

野村則指，如果救助基金成立，將有助於恢復延遲的房地產項目的建設工作，安撫購房者，

並解決持續的社會動盪，惟監控救助基金的執行細節很重要，因為這可能會導致明顯的道德風險

，因為更多的地方政府和開發商可能會試圖利用該資金。而房地產行業基本面依然疲軟，救助計

劃對刺激住房需求的影響有限，維持對銷售前景的悲觀看法，唯一首選仍然是華潤置地

（０１１０９）。

另摩通認為措施略微正面，但內地目前處於停工狀態的房地產在建項目資金缺口可能達到１

萬至２萬億元，大大超過基金規模，因此即使推出亦未能迅速解決問題或紓解市場擔憂，預期市

場情緒只會暫時改善，除非房地產銷售數據出現連續改善。



＊高盛：短期有助緩解流動性風險，匯證：準備迎接政策放鬆股價上升＊



不過，高盛認為，相關政策短期內有助緩解內房流動性風險，以３倍槓桿假設，估計內房獲

得的融資規模可能達６０００億至９０００億元。另不排除當局會允許更高槓桿的可能性，最大

槓桿或為１２﹒５倍，最大基金規模可能介乎２﹒５萬億至３﹒７５萬億元。

另匯證指，投資者應做好準備，如果政策顯著放鬆，推動復甦速度快於預期，多數內房股將

出現風險驅動的上升。民營開發商的信用違約已被消化，整個行業全面違約的可能性很小，如果

出現普遍上升，因封控擔憂重燃而遭到拋售的民營開發商股票可能會有出色表現。在國有開發商

中看好中海外（００６８８）和華潤置地，民營開發商則看好旭輝（００８８４）和碧桂園。



＊官媒：市場下行非取消樓花預售時機，惟應堅決堵住監管漏洞＊



此外，官媒《經濟日報》就內地商品房預售制監管問題發表評論文章，指現行預售制度是在

交房之前購房者就支付全款，款項進入指定帳戶後，根據工程進度按照相關比例撥付。問題出現

在地方有關部門和負有監督管理職責的單位，或是沒有嚴格按照相關制度執行監管，或是執行不

到位。個別開發商與建築商、供應商利用監管空隙，通過開具虛假發票、虛報工程進度等方式，

提前支取預售監管資金。不過，在商品房市場出現一定下行趨勢時，不一定是取消預售制好的時

間窗口，惟對可能造成爛尾樓等風險的預售資金監管漏洞應堅決堵住。



＊熊麗萍：集資數額不大只為解決短期問題，碧桂園恐下試３元＊



今日《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍，她指

碧桂園在現時環境下仍配股而又有人接貨是好事，不過在股價已低殘之下仍折讓逾一成配股，正

反映公司資金需求很緊張，而以碧桂園如此大資產規模及負債水平計，集資額廿幾億元對整體作

用不大，相信只是用來解決短期營運問題及支付快到期債息。她對公司看法較負面，指其只望解

決短期問題，配股所得相對整體債務也只屬小數目，料今日會完全蒸發昨日升幅，配股價也未必

能守穩，下試３元也不出奇。至於會否有其他內房仿效，她指要看個別公司本身條件是否足夠及

配股價，其實世茂（００８１３）及融創中國（０１９１８）今年初也曾配股，同樣集資額不大

，只望解決當前還息還債等問題。

碧桂園半日跌１３﹒７１％收報３﹒２１元，失守配股價。至於其他內房股，旭輝跌

１１﹒１６％報２﹒２３元，雅居樂（０３３８３）跌５﹒３％報２﹒６８元，中海外跌

２﹒２％報２２﹒２５元，潤地跌２﹒１９％報３３﹒５５元，龍湖（００９６０）跌

４﹒４１％報２８﹒１５元，富力（０２７７７）跌５﹒１％報１﹒８６元，合景泰富

（０１８１３）跌７﹒１８％報１﹒６８元。物管股方面，碧桂園服務跌１８﹒６６％報

１８﹒１８元，世茂服務（００８７３）跌６﹒２７％報２﹒６９元，融創服務（０１５１６）

跌８﹒０９％報３﹒４１元，雅生活（０３３１９）跌７﹒１２％報９﹒９２元，旭輝永升服務

（０１９９５）跌１０﹒１２％報５﹒８６元。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

