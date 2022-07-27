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27/07/2022 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒５億人幣，買碧服沽藥明

　　《經濟通通訊社２７日專訊》今日恒指低開２２１點，報２０６８４點。最高跌１３５點報
２０７７０點，最低跌３３３點報２０５７２點。恒指收報２０６７０點，跌２３５點或
１﹒１３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１４﹒５億元人民幣，減少３３﹒９％。北水淨買入最多的個
股依次是碧桂園服務（０６０９８）、騰訊控股（００７００）、新東方在綫（０１７９７）；
淨賣出最多的依次是藥明生物（０２２６９）、中國移動（００９４１）、吉利汽車
（００１７５）。
　　主板成交８７２﹒３６億元減少９﹒６％。其中港股通成交１９６﹒２億元，佔總成交
２２﹒５％。
　
＊摩通削碧服評級至「中性」＊
　
　　碧桂園（０２００７）擬以每股３﹒２５元配售８﹒７億股，配股價較昨日收市價折讓約
１２﹒６％，集資淨額約２７﹒９億元。摩根大通發表報告表示，碧桂園配股價接近５年低位，
料將引發投資者對其流動性憂慮，不過若當局支持房企再融資，公司可成為其中一家倖存的民營
房企，該行將碧桂園評級由「增持」降至「減持」，目標價由７﹒６元下調６７％至２﹒５元。
　　　摩通又指，配股引發的憂慮短期將影響股價，同時拖累同系碧桂園服務，故將碧桂園服務
　（０６０９８）評級由「增持」降至「中性」，目標價由５８元下調６４％至２１元。
　　碧桂園服務跌２１﹒９７％報１７﹒４４元，北水淨買入４﹒５億元；騰訊控股跌
２﹒７９％報３２０﹒２元，北水淨買入２﹒５億元；新東方在綫跌２﹒８５％報１８﹒３８元
，北水淨買入２億元。
　　藥明生物跌４﹒１３％報７７﹒８元，北水淨賣出４﹒９億元；中國移動跌０﹒５％報
４９﹒６元，北水淨賣出３億元；吉利汽車跌３﹒７１％報１５﹒５８元，北水淨賣出３億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務　（０６０９８）　　　　　　４﹒５４
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　２﹒４９
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　　１﹒９６
　　滙景控股　　（０９９６８）　　　　　　０﹒７１
　　理想汽車　　（０２０１５）　　　　　　０﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－４﹒８９
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－２﹒９６
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　－２﹒９６
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－１﹒６３
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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