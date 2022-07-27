【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒５億人幣，買碧服沽藥明

《經濟通通訊社２７日專訊》今日恒指低開２２１點，報２０６８４點。最高跌１３５點報

２０７７０點，最低跌３３３點報２０５７２點。恒指收報２０６７０點，跌２３５點或

１﹒１３％。

按額度計算，北水全日淨流入１４﹒５億元人民幣，減少３３﹒９％。北水淨買入最多的個

股依次是碧桂園服務（０６０９８）、騰訊控股（００７００）、新東方在綫（０１７９７）；

淨賣出最多的依次是藥明生物（０２２６９）、中國移動（００９４１）、吉利汽車

（００１７５）。

主板成交８７２﹒３６億元減少９﹒６％。其中港股通成交１９６﹒２億元，佔總成交

２２﹒５％。



＊摩通削碧服評級至「中性」＊



碧桂園（０２００７）擬以每股３﹒２５元配售８﹒７億股，配股價較昨日收市價折讓約

１２﹒６％，集資淨額約２７﹒９億元。摩根大通發表報告表示，碧桂園配股價接近５年低位，

料將引發投資者對其流動性憂慮，不過若當局支持房企再融資，公司可成為其中一家倖存的民營

房企，該行將碧桂園評級由「增持」降至「減持」，目標價由７﹒６元下調６７％至２﹒５元。

摩通又指，配股引發的憂慮短期將影響股價，同時拖累同系碧桂園服務，故將碧桂園服務

（０６０９８）評級由「增持」降至「中性」，目標價由５８元下調６４％至２１元。

碧桂園服務跌２１﹒９７％報１７﹒４４元，北水淨買入４﹒５億元；騰訊控股跌

２﹒７９％報３２０﹒２元，北水淨買入２﹒５億元；新東方在綫跌２﹒８５％報１８﹒３８元

，北水淨買入２億元。

藥明生物跌４﹒１３％報７７﹒８元，北水淨賣出４﹒９億元；中國移動跌０﹒５％報

４９﹒６元，北水淨賣出３億元；吉利汽車跌３﹒７１％報１５﹒５８元，北水淨賣出３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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碧桂園服務 （０６０９８） ４﹒５４

騰訊控股 （００７００） ２﹒４９

新東方在綫 （０１７９７） １﹒９６

滙景控股 （０９９６８） ０﹒７１

理想汽車 （０２０１５） ０﹒３０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） －４﹒８９

中國移動 （００９４１） －２﹒９６

吉利汽車 （００１７５） －２﹒９６

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒６３

美團 （０３６９０） －１﹒５９

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