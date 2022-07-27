【夜期時段】即月期指最新報２０６８４點，升２１點，高水１４點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０６６０點，跌３點，低水１０

點，最新報２０６８４點，升２１點，高水１４點，合約成交２１４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７０８６點，升２點，低水５點，最新報７０９５點，升

１１點，高水４點，合約成交１９３４張。

