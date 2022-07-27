【企業盈警】九倉（４）料中期純利跌近１倍

《經濟通通訊社２７日專訊》九倉（００００４）發盈警，預期截至今年６月底止六個月的

純利下降接近１００％，而２０２１年同期則錄得盈利１０﹒３８億元。

集團指，這主要是由於其投資及發展物業的重估出現未變現虧損所致。（ｓｌ）

