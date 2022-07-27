【企業盈警】北京首都機場料中期淨虧損最多１４﹒２億人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》北京首都機場股份（００６９４）發盈警，預期截至今年６月

底止六個月將錄得淨虧損介乎約１３﹒８億元（人民幣．下同）至約１４﹒２億元，而２０２１

年同期則錄得淨虧損約８﹒４１億元。

董事會認為，淨虧損擴大主要是由於受新冠肺炎疫情的持續衝擊，北京首都國際機場於期內

的旅客吞吐量、飛機起降架次以及貨郵吞吐量較上一期間出現較大幅度下降，導致公司的經營業

績持續承壓。（ｓｌ）

