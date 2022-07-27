【企業盈警】象興國際（０１７３２）料上半年溢利按年跌約５０％

《經濟通通訊社２７日專訊》象興國際（０１７３２）發盈警，預期相比於截至２０２１年
６月３０日止六個月約１３２０萬元人民幣年度溢利，今年上半年溢利將下降約５０％。
該集團解釋，溢利減少主要由於在相關期間，因暫停與長期未向集團清繳應收貿易賬款的客
戶進行交易，導致集團於成都市的建材供應鏈運營業務的收益減少；及集團港內服務相關業務之
員工成本增加。（ａｃ）
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