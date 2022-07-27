【企業盈警】港通控股（０００３２）料上半年虧損約１﹒９億元

《經濟通通訊社２７日專訊》港通控股（０００３２）發盈警，預期上半年虧損約為１﹒９

億元。該預期虧損主要歸因於透過損益按公允值計量之金融資產之估計公允值虧損淨額約為

３﹒９億元，並由於重新估值集團之非上市基金投資及上市股本證券所致。（ａｃ）

