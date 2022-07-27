【企業盈警】新娛科控股（６９３３）料中期盈轉虧１８００萬人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》新娛科控股（０６９３３）發盈警，預期今年上半年將錄得約

１８００萬元人民幣的虧損淨額，相比２０２１年同期７３０萬元人幣的溢利淨額。該預期虧損

主要是由於中國國家新聞出版署的預審批程序延長，市場上推出的新遊戲大幅減少，導致集團之

遊戲發行服務收益減少。（ａｃ）

