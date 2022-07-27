【企業盈喜】勇利投資（１１４５）料中期溢利倍增至１４０萬美元

《經濟通通訊社２７日專訊》勇利投資（０１１４５）發盈喜，相對於截至２０２１上半年

所錄得約７０萬（美元．下同）之溢利，預期於今年上半年錄得溢利不少於１４０萬元，即按年

增長逾１倍。溢利增加主要由於集團之海運業務溢利貢獻增加至約４００萬元（２０２１年上半

年：１２０萬元），惟部份被按公允值計入其他全面收益的債務工具所確認的信貸虧損撥備約

１６０萬元所抵銷。（ａｃ）

