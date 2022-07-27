【企業盈警】中國互聯網投資料中期虧損擴大至最多１８００萬元

《經濟通通訊社２７日專訊》中國互聯網投資（００８１０）發盈警，與截至去年上半年虧

損淨額約７９０萬元相比，預期今年上半年將錄得介乎約１４００萬元至１８００萬元之虧損淨

額。截至今年上半年之預期虧損淨額乃主要由於按公允值計入損益之金融資產之公允值變動淨額

由截至去年上半年之公允值收益約３９０萬元，扭轉至今年上半年之公允值虧損介乎約７００萬

元至９００萬元所致。（ａｃ）

