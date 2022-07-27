【聚焦人幣】人幣中間價貶２４８點子逾兩個月低，報６﹒７７３１

《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７７３１，

較上個交易日跌２４８點子，創５月１７日以來逾兩個月最低，上個交易日報６﹒７４８３。

美國商務部將於明天公布第二季ＧＤＰ，阿特蘭大聯邦儲備銀行根據截至７月１９日數據預

測，美國第二季ＧＤＰ按季收縮１﹒６％，反映美國已陷入技術性經濟衰退。今晚聯儲局公開市

場委會（ＦＯＭＣ）公布議息結果，預期加息０﹒７５厘。美息預期進一步上升，美匯指數重上

１０７水平，紐約收市上升０﹒６８％至１０７﹒２４。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ６﹒７７３１ ＋２４８﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８６３１ －３５０﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９４７４ ＋８﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６２９ ＋３１﹒７０

１英鎊╱人民幣 ８﹒１５５２ ＋２１７﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７０８０ ＋１６３﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２２９３ ＋５４﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８７４５ ＋６８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒０３９０ ＋４１５﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２６１０ ＋９９﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８１ －１６﹒３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒８７７７ ＋２３８３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４９６５ ＋８３﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒４５００ －９６﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

