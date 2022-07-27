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27/07/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價貶２４８點子逾兩個月低，報６﹒７７３１

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７７３１，
較上個交易日跌２４８點子，創５月１７日以來逾兩個月最低，上個交易日報６﹒７４８３。
　　美國商務部將於明天公布第二季ＧＤＰ，阿特蘭大聯邦儲備銀行根據截至７月１９日數據預
測，美國第二季ＧＤＰ按季收縮１﹒６％，反映美國已陷入技術性經濟衰退。今晚聯儲局公開市
場委會（ＦＯＭＣ）公布議息結果，預期加息０﹒７５厘。美息預期進一步上升，美匯指數重上
１０７水平，紐約收市上升０﹒６８％至１０７﹒２４。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７７３１　　＋２４８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８６３１　　－３５０﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９４７４　　　　＋８﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６２９　　　＋３１﹒７０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒１５５２　　＋２１７﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７０８０　　＋１６３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２２９３　　　＋５４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８７４５　　　＋６８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒０３９０　　＋４１５﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２６１０　　　＋９９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５８１　　　－１６﹒３０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒８７７７　＋２３８３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４９６５　　　＋８３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒４５００　　　－９６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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