【新冠肺炎】全國昨新增陽性降至６０４宗，廣西增近３００宗居首

《經濟通通訊社２７日專訊》內地新冠疫情持續，全國昨日（２６日）新增本土確診及無症

狀感染合計６０４宗，較上日減逾三成。國家衛健委公布，昨日新增確診病例１５０宗。其中本

土７９宗，具體來看，甘肅和廣西合計新增本土陽性５０３宗，較上日降幅明顯。

昨日新增無症狀感染者５８３宗，其中境外輸入５８宗，本土５２５宗（廣西２３６宗，甘

肅２１９宗，山東２０宗，上海１４宗，四川９宗，河南７宗，江西５宗，湖北４宗，廣東４宗

，安徽２宗，雲南２宗，天津１宗，江蘇１宗，浙江１宗）。

上海市衛健委公布，２６日上海新增本土新冠確診病例２宗和無症狀感染者１４宗，合計

１６宗，較上日小降，本土社會面１宗昨日已通報，為連續第二日有新增。上海今日新增１２個

疫情高中風險區。

內媒《界面新聞》引述上海市衛健委消息稱，上海市傳染病臨床診治網絡體系已初步建成，

首批共有五家市級傳染病臨床診治中心、九家區域臨床診治中心參與其中。此次建設的「上海市

傳染病臨床診治網絡體系」主要是致力於新發、輸入、罕見及不明原因等傳染病的臨床救治能力

建設。（ｃａ）

