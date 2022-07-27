【大國博弈】中美元首據報最快美國時間周二晚上通話

《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統拜登早前表示，仍然期望本周與中國國家主席習近平

通話。據美國媒體政治新聞網站《ＰＯＬＩＴＩＣＯ》引述消息指，兩人可能在未來一兩日通電

話，最快可能在美國周二（２６日）晚上就能通話。另據《彭博》引述知情人士透露，拜登將在

周四（２８日）與習近平通話，當中料涉及台灣局勢及關稅事宜。

白宮國家安全委員會發言人柯比表示，拜登希望與中方保持暢通的溝通渠道，美中元首通話

時，預計台海緊張局勢、管理兩國之間的競爭，以及俄羅斯入侵烏克蘭都會是議題。他又認為拜

登不會在與習近平通話前，就是否撤消對中國商品加徵的關稅作出決定，甚至認為關稅不太可能

成為議題之一。

就美國眾議院議長佩洛西盛傳有意出訪台灣一事，柯比稱，佩洛西位列總統繼任順序，所以

佩洛西出訪海外是關乎國家安全，而北京就佩洛西有意出訪台的的言論，只會加劇緊張局勢。



＊南韓ＳＫ集團在美國投資２２０億美元，拜登表示歡迎＊



美國總統拜登與在美國的南韓ＳＫ集團會長崔泰源視像會面。崔泰源宣布，在美國額外投資

２２０億美元，包括半導體、綠色能源和生物科技等不同項目，當中７０億美元，會用於與福特

汽車合作建造兩間新的超級工廠。

拜登表示歡迎，形容是美國有史以來最其中一個最重大的投資，顯示美國、南韓及其他盟友

正捲土重來，將可以在２１世紀的技術競爭中取勝。他又指，新的投資項目可以在未來三年，在

美國創造１﹒６萬個新職位。（ｊｔ）

