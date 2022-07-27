【大國博弈】美國官員批評中國在南海加劇挑釁

《經濟通通訊社２７日專訊》美國專責東亞及太平洋事務的副助理國務卿朴正鉉在華盛頓出

席智庫「戰略與國際研究中心」舉辦的研討會時，批評北京在南海對主權聲索國及在區內合法活

動的國家，加劇挑釁。

她指，中國軍機在南海不安全攔截澳洲軍機的次數增加，過去數月在菲律賓專屬經濟區的三

宗事件，對海洋研究及能源勘探活動構成挑戰，認為中方這類挑釁行動加劇地區不穩，損害其他

主權聲索國的經濟，破壞海洋秩序，亦威脅到靠這條重要航道營運的所有國家的權益。

朴正鉉指，美中關係非常複雜，但美國無意對抗中方在東南亞及其他發展中國家所做的一切

，而是希望確保與北京建立關係的國家，擁有工具、權力及能力，維護自治及主權決策。



＊美國防部：解放軍若續挑釁，發生重大事件只是時間問題＊



出席同一場合的美國國防部主管印太事務的助理部長拉特納表示，南海上半年發生數十宗涉

及解放軍的事件，比過去５年急增，認為解放軍正有系統地測試西方集體決心的極限，如果解放

軍繼續這種挑釁及不負責任的行為模式，區內發生重大事件或事故，只是時間問題。（ｊｔ）

