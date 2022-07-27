【新冠肺炎】台灣新增２﹒５萬宗確診，整體呈緩慢下降趨勢

《經濟通通訊社２７日專訊》台灣新增２５５２１宗新冠病毒本土個案，２８名患者離世，

死亡個案創自５月１５日逾２個月以來新低。感染個案以新北市最多，有４５０４宗，台中市

３１６８多宗，台北、桃園、高雄及台南平均２０００多宗。

疫情監測組組長周志浩表示，今日和昨天（２６日）差不多，但相較上周三（２０日）低一

些，整體呈緩慢下降趨勢。（ｊｔ）

