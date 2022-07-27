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27/07/2022 09:25

【大國博弈】國防部：佩洛西一意孤行防台，解放軍絕不會坐視不管

　　《經濟通通訊社２７日專訊》在美國聯邦眾議院議長佩洛西釋出可能於８月訪問台灣的信號
後，北京方面態度逐漸強硬，繼外交部多次表態後，中國國防部新聞發言人譚克非２６日應詢表
示，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意
孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖
謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。
　　譚克非指出，作為美國政府「三號人物」，佩洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原
則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然
對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。
　　據外電早前引述知情人士透露，佩洛西還沒有決定下個月的亞洲之行是否包括台灣，但如果
真的要去，應該會在美國總統拜登和中國國家主席習近平通話的幾天後。據美國媒體政治新聞網
站《ＰＯＬＩＴＩＣＯ》引述消息指，兩人可能在未來一兩日通電話，最快可能在美國周二
（２６日）晚上就能通話。另據《彭博》引述知情人士透露，拜登將在周四（２８日）與習近平
通話，當中料涉及台灣局勢及關稅事宜。（ｗｌ）

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