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即市新聞

27/07/2022 09:41

【聚焦人幣】交易商協會試點熊貓債增發機制，引入「常發行」計劃

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國銀行間交易商協會２６日發布通知稱，擬自８月１日起，
開展熊貓債註冊發行機制優化試點，擴大統一註冊模式適用範圍，統一非金融企業熊貓債募集說
明書表格，國際開發機構和外國政府類機構對原債券進行增發，試點「常發行計劃」。
　　此次優化舉措可從四方面提高注冊發行效率：一是允許更多境外發行人獲得「多品種統一註
冊（ＤＦＩ）」便利。將熊貓債ＤＦＩ適用範圍擴大至境外基礎層企業，在ＤＦＩ機制下，境外
發行人對於發行品種、規模、期限、主承銷商等選擇靈活性更大，可大幅降低重複註冊的工作量
和成本。
　　二是統一境外企業信息披露要求。允許境外基礎層企業使用境外成熟層企業募集說明書表格
，實現不同類型境外企業信息披露標準的統一，加強與國際標準的接軌。
　　三是對特定國際發行人試點「增發機制」。滿足國際開發機構、外國政府類機構對於提升二
級流動性的需求，以此前協會發布的相關業務問答為基礎，試點開展債券增發機制。
　　四是為熊貓債引入常發行計劃。借鑒歐洲中期票據計劃（ＥＭＴＮ　ｐｒｏｇｒａｍ）和協
會債務融資工具的常發行計劃（ＦＩＰ），優化熊貓債募集說明書編制。
　　　截至２０２２年６月末，經協會註冊熊貓債累計發行金額接近４０００億元人民幣，在活
躍跨境投融資、擴大人民幣使用的同時，有力服務了實體經濟發展。（ｗｌ）

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