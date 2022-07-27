【人行操作】人行２０億逆回購利率持平，淨回籠１０億元

《經濟通通訊社２７日專訊》為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行今日進行２０億元

（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒１０％，單日操作量創下２０２１年１

月２６日以來新低，此前連兩日為５０億元。

今日有３０億元逆回購到期，當日實現淨回籠１０億元。（ｃａ）

