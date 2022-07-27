【恒大困局】恒大深圳公司拖欠員工半年工資，罰款５萬人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》中國徵信信息顯示，恒大地產集團（深圳）因未依法及時足額

支付６４名員工２０２１年９月至２０２２年３月份工資，且經勞動保障部門責令改正逾期未改

正，被廣東省深圳市羅湖區人力資源局給予罰款５萬元人民幣的行政處罰。（ｅｙ）

