【大國博弈】美共和黨議員稱中國滲透聯儲，華外交部斥無事實根據

《經濟通通訊社２７日專訊》美國參議院國土安全和政府事務委員會共和黨成員周二（２６

日）公布調查報告指，中國政府過去十年來一直試圖在美聯儲內部組建一個關係網，目標是取代

美國成為全球經濟領導者，終結美元作為世界首要儲備貨幣的地位。

調查報告指，美聯儲僱員成為中國人才招攬計劃的目標，他們被要求提供有關美國經濟、利

率以及政策的信息，中國政府甚至於２０１９年拘留了美聯儲的一位經濟學家，要求對方透露有

關美國政府政策的數據和信息，中方官員竊聽他的電話和取得其他美聯儲官員的聯絡信息，美聯

儲得知事件後已經立即聯絡美國聯邦調查局。

中國外交部發言人趙立堅今日反駁有關報告內容，稱所謂中國滲透聯儲會的報告是惡意政治

謊言，毫無事實依據。中國駐美大使館發言人劉鵬宇對外媒表示，美國國會議員的有關言論充滿

冷戰零和思維和意識形態偏見。

美聯儲主席鮑威爾則指有關報告對美聯儲部分僱員的有關描述不公平，強調美聯儲僱員非常

清楚他們有保護敏感信息的義務，儲局的程序、管控和技術都是強而有力的，而且會定期進行更

新。（ｅｙ）

