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27/07/2022 14:57

【內房困局】標普將金地集團評級展望調至「負面」，利潤率續承壓

　　《經濟通通訊社２７日專訊》金地集團（滬：６００３８３）早前如期將２﹒０５億美元匯
入境外帳戶，用於償還當日到期的「ＧＥＭＤＡＬＥ　４﹒９５　０７╱２６╱２０２２」債券
。未來兩年，金地集團已沒有需要償還的境外債券。不過，標普發表最新報告稱，預計２０２２
－２０２３年金地集團的合約銷售額將會下滑，未來兩年的利潤率也將持續受壓。該機構將金地
集團及其子公司輝煌商務的評級展望從「穩定」調整至「負面」。同時，確認金地集團的長期主
體信用評級為「ＢＢ」、輝煌商務的長期主體信用評級為「ＢＢ－」。
　　報告稱，由於購房者信心下降，預計金地集團２０２２年的合約銷售額將減少２０％－
２５％，２０２３年進一步減少３％－５％。這將導致該公司２０２３－２０２４年的收入每年
減少７％－１０％。２０２２年上半年，金地集團錄得合約銷售額共計１００６億元人民幣，同
比減少３８％。標普又預計，２０２３－２０２４年金地集團的槓桿水平將維持在４﹒７－
５﹒２倍的高位。
　　據標普估算，２０２２年上半年，該公司的權益土地投資同比驟減７０％－９０％。該公司
能夠採取如此謹慎的土地投資策略得益於充足的土地儲備，可以支撐至少未來四年的物業開發。
金地集團短期內沒有補充土地的需求，因此預計２０２２－２０２３年其土地總支出對總合約銷
售額的比率將保持在２５％－３０％（２０２１年：４６％）；２０２４年預計反彈至３８％－
４２％。（ｗｌ）

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