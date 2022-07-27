【內房困局】標普將金地集團評級展望調至「負面」，利潤率續承壓

《經濟通通訊社２７日專訊》金地集團（滬：６００３８３）早前如期將２﹒０５億美元匯

入境外帳戶，用於償還當日到期的「ＧＥＭＤＡＬＥ ４﹒９５ ０７╱２６╱２０２２」債券

。未來兩年，金地集團已沒有需要償還的境外債券。不過，標普發表最新報告稱，預計２０２２

－２０２３年金地集團的合約銷售額將會下滑，未來兩年的利潤率也將持續受壓。該機構將金地

集團及其子公司輝煌商務的評級展望從「穩定」調整至「負面」。同時，確認金地集團的長期主

體信用評級為「ＢＢ」、輝煌商務的長期主體信用評級為「ＢＢ－」。

報告稱，由於購房者信心下降，預計金地集團２０２２年的合約銷售額將減少２０％－

２５％，２０２３年進一步減少３％－５％。這將導致該公司２０２３－２０２４年的收入每年

減少７％－１０％。２０２２年上半年，金地集團錄得合約銷售額共計１００６億元人民幣，同

比減少３８％。標普又預計，２０２３－２０２４年金地集團的槓桿水平將維持在４﹒７－

５﹒２倍的高位。

據標普估算，２０２２年上半年，該公司的權益土地投資同比驟減７０％－９０％。該公司

能夠採取如此謹慎的土地投資策略得益於充足的土地儲備，可以支撐至少未來四年的物業開發。

金地集團短期內沒有補充土地的需求，因此預計２０２２－２０２３年其土地總支出對總合約銷

售額的比率將保持在２５％－３０％（２０２１年：４６％）；２０２４年預計反彈至３８％－

４２％。（ｗｌ）

