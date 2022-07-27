【俄烏開戰】美國參議員提議就豪買俄羅斯油氣對華制裁，中方反對

《經濟通通訊社２７日專訊》美國共和黨參議員盧比奧（Ｍａｒｃｏ Ｒｕｂｉｏ）提出一

項法案，針對任何法人因保險或註冊從俄向中國運輸石油或液化天然氣的油輪而實施制裁。在北

京，外交部發言人趙立堅今日回應表示，盧比奧一貫「逢中必反」，毫無政治操守可言。中方一

貫反對缺乏國際法依據的單邊非法制裁和長臂管轄。中國和俄羅斯在相互尊重平等互利的基礎上

開展正常的經貿合作，不針對第三方，也不會受外界干擾。

盧比奧周二（２６日）呼籲，華盛頓應頒布新制裁，以抑制北京購買俄羅斯石油和其它能源

產品，切斷俄羅斯的戰爭資金。據報道，盧比奧、里克．斯科特（Ｒｉｃｋ Ｓｃｏｔｔ）與凱

文．克拉默（Ｋｅｖｉｎ Ｃｒａｍｅｒ）這３名共和黨參議員一同提出上述法案，要求處罰任

何為從俄羅斯向中國運送石油或液化天然氣的油輪投保或註冊的實體。

中國海關公布的數據顯示，俄羅斯在６月份連續第二個月成為中國最大的石油供應國。中國

買家購買價格較低的石油，減少採購更昂貴的沙特阿拉伯石油。中國６月進口的俄羅斯石油共計

７２９萬噸，比一年前增長了近１０％。１－６月，中國從俄羅斯進口的石油總量為４１３０萬

噸，同比增長４％，但仍低於從沙特阿拉伯的進口，後者為４３３０萬噸。（ｗｌ）

