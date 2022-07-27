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27/07/2022 09:41

【聚焦數據】６月規上工業企業利潤同比轉增０﹒８％，止兩月下跌

　　《經濟通通訊社２７日專訊》隨著疫情得到有效控制，６月份，產業鏈供應鏈進一步恢復，
工業企業效益明顯改善。國家統計局公布，６月全國規模以上工業企業利潤同比增長０﹒８％，
由連續兩個月下降轉為正增長，利潤增速較上月回升７﹒３個百分點，呈加速恢復態勢。
　　多數行業利潤回升，部分行業利潤增長較快。６月份，在４１個工業大類行業中，有２３個
行業利潤增速較上月加快或降幅收窄、由降轉增，佔５６﹒１％。有２１個行業利潤同比增長，
行業增長面為５１﹒２％，其中１５個行業利潤實現兩位數增長。
　
＊１－６月規上工業企業利潤同比增１％＊
　
　　１－６月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額４２７０２﹒２億元（人民幣．下同），
同比增長１％。規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額１４８９４﹒５億元，同比增
長１０﹒２％；股份制企業實現利潤總額３１９７７﹒９億元，增長６﹒７％；外商及港澳台商
投資企業實現利潤總額９８１４﹒１億元，下降１３﹒９％；私營企業實現利潤總額
１１８８５﹒７億元，下降３﹒３％。
　　上半年，採礦業實現利潤總額８５２８﹒２億元，同比增長１﹒２倍；製造業實現利潤總額
３１８９３﹒１億元，下降１０﹒４％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額
２２８０﹒９億元，下降１８﹒１％。（ｗｌ）

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