【數據解讀】統計局：６月工業企業利潤恢復加快，行業結構有改善

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布的最新數據顯示，６月全國規模以上工業企業

利潤同比增長０﹒８％，由連續兩個月下降轉為正增長，利潤增速較上月回升７﹒３個百分點。

１－６月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額４２７０２﹒２億元（人民幣．下同），同比

增長１％。統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，６月工業企業復工復產扎實推進，企業利潤恢

復加快，行業結構有所改善。

６月份，隨著產業鏈供應鏈明顯修復，規模以上工業增加值同比增長３﹒９％，企業營業收

入增長８﹒６％，均連續兩個月回升，較４月份的低點分別提高６﹒８和７﹒２個百分點，收入

增速已接近近年平均水平，生產銷售繼續邊際改善，企業效益逐步恢復。上半年，規模以上工業

企業營業收入同比增長９﹒１％。



＊６月長三角地區工業企業利潤轉增＊



東部、東北地區企業利潤持續恢復，中西部地區保持較快增長。６月份，東部、東北地區加

快推進復工達產，企業利潤雖然同比分別下降１３﹒５％、２﹒７％，但降幅較上月分別收窄

６﹒０和２７﹒１個百分點，繼續保持回升勢頭，並帶動全國工業企業利潤改善。其中，長三角

地區利潤由上月下降１７﹒８％轉為增長４﹒６％；上海、江蘇、遼寧、吉林利潤均由降轉增或

降幅收窄。中部、西部地區利潤分別增長１４﹒９％、２３﹒１％，繼續保持較快增長。

６月份，隨著中下游行業效益持續改善，工業三大門類利潤增速差距有所縮小。採礦業利潤

同比增長７７﹒９％，增速較上月有所回落；製造業利潤同比下降９﹒０％，降幅較上月收窄

９﹒５個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤增長１３﹒１％，利潤由降轉增。製

造業利潤佔規模以上工業的比重為７６﹒２％，較上月提高２﹒６個百分點，工業企業利潤行業

結構進一步改善。



＊６月汽車製造業利潤同比大幅增長４７﹒７％＊



裝備製造業利潤由降轉增，汽車行業利潤大幅增長。６月份，受益於產業鏈供應鏈持續恢復

，裝備製造業利潤由５月份同比下降９﹒０％轉為增長４﹒１％，連續兩個月回升，拉動規模以

上工業企業利潤增速較上月回升４﹒０個百分點。其中，汽車製造業因上海、吉林等汽車主產地

加快復工復產，利潤由下降轉為大幅增長４７﹒７％，是拉動工業企業利潤回升作用最大的行業

；儀器儀表、通用設備、專用設備行業利潤分別增長２０﹒０％、５﹒０％、２﹒８％，利潤均

由降轉增；電氣機械行業利潤增長２７﹒７％，保持快速增長。

消費品製造業利潤降幅收窄。６月份，隨著消費市場繼續恢復，消費品製造業效益有所改善

，利潤雖然同比下降１１﹒７％，但降幅較上月收窄６﹒７個百分點。其中，紡織服裝、家具、

印刷、農副食品加工行業利潤分別增長４４﹒７％、２０﹒６％、３﹒８％、１﹒９％，均由降

轉增；化纖、造紙行業利潤降幅均較上月明顯收窄；酒飲料茶、文教工美行業利潤分別增長

２１﹒０％、１５﹒４％，繼續保持較快增長。



＊企業成本持續上升，企業虧損面仍然較大＊



統計局稱，總體看，工業企業利潤恢復加快，利潤行業結構出現積極變化。但也要看到，外

部環境更趨複雜嚴峻，工業企業利潤增速仍處低位，企業成本持續上升，企業虧損面仍然較大，

部分企業生產經營仍面臨較多困難。下階段，要繼續推動穩定工業經濟一攬子政策措施落地見效

，不斷擴大有效投資、提振消費需求，加大減稅降費、助企紓困力度，為工業經濟持續穩定恢復

創造更多有利條件。（ｗｌ）

