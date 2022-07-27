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27/07/2022 13:45

【ＦＯＣＵＳ】微軟谷歌業績齊遜，財報季一關鍵詞放閃

　　【ＦＯＣＵＳ】靴子落地，還是一葉知秋？宏觀大環境不確定性壓頂，於美股ＭＡＭＡＡ科
技巨頭財報季打頭陣的微軟、谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ，周三（２７日）揭盅次季業績雙雙
低於預期，過往受惠大流行效應的硬件銷售及在線廣告收入齊放緩。
　
＊Ｘｂｏｘ收入倒跌，Ａｚｕｒｅ放緩＊
　
　　市值近１﹒９萬億美元的科技股泰斗微軟公布，截至６月底的最新財季營收５１８﹒７億美
元（預
期：５２４﹒４億美元）；調整後每股收益２﹒２３美元（預期：２﹒２９美元），錄２０１６
年以來首次低於市場預
期。
　　銷售額、利潤按年增速分別放緩至１２％、３％，公司將此歸結於強美元的攤薄效應以及中
國早
前的封控停產。其中，首當其衝受創的是在大流行期間井噴的視頻遊戲業務，Ｘｂｏｘ硬件及內
容╱
服務收入分別按年下跌１１％及６％；此外，在全球排第二把交椅的雲計算業務同放緩，
Ａｚｕｒｅ營收
按年增長４０％（預期：４３％）。
　　不過，對於本月剛剛踏入的２０２３財年，公司卻樂觀預期以固定匯率計算的營業收入將實

雙位數增長，盤後股價由最多跌５％轉升近４％。
　
＊ＹｏｕＴｕｂｅ廣告增速紀錄最慢＊
　
　　跟微軟的Ｘｂｏｘ業務風光不再同命相憐，Ａｌｐｈａｂｅｔ截至６月底的最新財季
ＹｏｕＴｕｂｅ廣告收入同
觸礁，同比增４﹒８％至７３﹒４億美元（預期：７５﹒２億美元），錄２０１９年第四季有公
布數據以來最慢。受
此拖累，Ａｌｐｈａｂｅｔｔ上個財季營收６９６﹒９億美元（預期：７００億美元），按年增
１２﹒６％，較去年同期的
６２％增速急遽放緩。
　　更慘淡的是雲業務，儘管是全球排第三把交椅，但上季虧損從去年同期的５﹒９１億美元擴

至８﹒５８億美元。
　　從個人電子設備到電子商務銷售、從線上廣告到雲業務收入，倘若周四（２８日）揭盅的雲

務大佬亞馬遜ＡＷＳ部門收入同遜預期，恐再添經濟衰退陰影。
　
＊Ｒｅｓｈｏｒｉｎｇ刺激資本支出升＊
　
　　值得一提的是，包括微軟、ＩＢＭ、Ｎｅｔｆｌｉｘ、強生等大型跨國公司不約而同提及「
強美元」
逆風，並下調收入預期的同時，另一個關鍵詞「回流（Ｒｅｓｈｏｒｉｎｇ）」在財報季的提及
次數，已刷
新歷史紀錄水平，與此相關的還包括「在岸（Ｏｎｓｈｏｒｉｎｇ）」和「近岸
（Ｎｅａｒｓｈｏｒｉｎｇ）」。
　　數據顯示，標普５００公司次季資本支出按年增長２４％，其中原材料、工業類公司更分別
達５７％、３７％。面對美國勞動力市場持續緊張，將供應鏈搬回本土如何解決「請人難」？一
大趨勢即是將勞動力密集型流程自動化，例如亞馬遜已在其貨倉啟用全自動機器人
ａｕｔｏｎｏｍｏｕｓ　ｒｏｂｏｔ。
　　無獨有偶，美國參議院稍後料表決《Ｔｈｅ　ＣＨＩＰＳ　ｆｏｒ　Ａｍｅｒｉｃａ　
Ａｃｔ》，旨在為芯片生產補貼５２０億美元；拜登就稱，這些投資將在未來幾十年為美國經濟
和國家安全提供動力。加上歐盟早前亦提出「到２０３０年為半導體行業調動４３０億歐元的政
策驅動投資」，去全球化一葉知秋？

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