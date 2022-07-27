【ＦＯＣＵＳ】微軟谷歌業績齊遜，財報季一關鍵詞放閃

【ＦＯＣＵＳ】靴子落地，還是一葉知秋？宏觀大環境不確定性壓頂，於美股ＭＡＭＡＡ科

技巨頭財報季打頭陣的微軟、谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ，周三（２７日）揭盅次季業績雙雙

低於預期，過往受惠大流行效應的硬件銷售及在線廣告收入齊放緩。



＊Ｘｂｏｘ收入倒跌，Ａｚｕｒｅ放緩＊



市值近１﹒９萬億美元的科技股泰斗微軟公布，截至６月底的最新財季營收５１８﹒７億美

元（預

期：５２４﹒４億美元）；調整後每股收益２﹒２３美元（預期：２﹒２９美元），錄２０１６

年以來首次低於市場預

期。

銷售額、利潤按年增速分別放緩至１２％、３％，公司將此歸結於強美元的攤薄效應以及中

國早

前的封控停產。其中，首當其衝受創的是在大流行期間井噴的視頻遊戲業務，Ｘｂｏｘ硬件及內

容╱

服務收入分別按年下跌１１％及６％；此外，在全球排第二把交椅的雲計算業務同放緩，

Ａｚｕｒｅ營收

按年增長４０％（預期：４３％）。

不過，對於本月剛剛踏入的２０２３財年，公司卻樂觀預期以固定匯率計算的營業收入將實

現

雙位數增長，盤後股價由最多跌５％轉升近４％。



＊ＹｏｕＴｕｂｅ廣告增速紀錄最慢＊



跟微軟的Ｘｂｏｘ業務風光不再同命相憐，Ａｌｐｈａｂｅｔ截至６月底的最新財季

ＹｏｕＴｕｂｅ廣告收入同

觸礁，同比增４﹒８％至７３﹒４億美元（預期：７５﹒２億美元），錄２０１９年第四季有公

布數據以來最慢。受

此拖累，Ａｌｐｈａｂｅｔｔ上個財季營收６９６﹒９億美元（預期：７００億美元），按年增

１２﹒６％，較去年同期的

６２％增速急遽放緩。

更慘淡的是雲業務，儘管是全球排第三把交椅，但上季虧損從去年同期的５﹒９１億美元擴

大

至８﹒５８億美元。

從個人電子設備到電子商務銷售、從線上廣告到雲業務收入，倘若周四（２８日）揭盅的雲

業

務大佬亞馬遜ＡＷＳ部門收入同遜預期，恐再添經濟衰退陰影。



＊Ｒｅｓｈｏｒｉｎｇ刺激資本支出升＊



值得一提的是，包括微軟、ＩＢＭ、Ｎｅｔｆｌｉｘ、強生等大型跨國公司不約而同提及「

強美元」

逆風，並下調收入預期的同時，另一個關鍵詞「回流（Ｒｅｓｈｏｒｉｎｇ）」在財報季的提及

次數，已刷

新歷史紀錄水平，與此相關的還包括「在岸（Ｏｎｓｈｏｒｉｎｇ）」和「近岸

（Ｎｅａｒｓｈｏｒｉｎｇ）」。

數據顯示，標普５００公司次季資本支出按年增長２４％，其中原材料、工業類公司更分別

達５７％、３７％。面對美國勞動力市場持續緊張，將供應鏈搬回本土如何解決「請人難」？一

大趨勢即是將勞動力密集型流程自動化，例如亞馬遜已在其貨倉啟用全自動機器人

ａｕｔｏｎｏｍｏｕｓ ｒｏｂｏｔ。

無獨有偶，美國參議院稍後料表決《Ｔｈｅ ＣＨＩＰＳ ｆｏｒ Ａｍｅｒｉｃａ

Ａｃｔ》，旨在為芯片生產補貼５２０億美元；拜登就稱，這些投資將在未來幾十年為美國經濟

和國家安全提供動力。加上歐盟早前亦提出「到２０３０年為半導體行業調動４３０億歐元的政

策驅動投資」，去全球化一葉知秋？

