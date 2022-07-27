【香港政情】８９０人獲授勳，李家超及林建岳等７人得大紫荊勳章

《經濟通通訊社２７日專訊》政府今日公布２０２２年授勳及委任太平紳士名單，共８９０

人獲授勳，包括７人獲大紫荊勳章、２５人獲金紫荊星章及２８人獲銀紫荊星章。勳銜頒授典禮

將於今年稍後時間舉行。確實的日期及安排會因應屆時的社交距離措施再作決定。



＊陳國基鄧炳強陳肇始等獲金紫荊星章＊



獲大紫荊勳章者包括行政長官李家超、行政會議成員張宇人、終審法院年資最長資深常任法

官李義、科大校董會主席廖長城、藝術發展局主席王英偉、貿發局主席林建岳及慈善家吳良好。

獲金紫荊星章者包括：政務司司長陳國基、財政司副司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長楊

潤雄、政制及內地事務局局曾國衞、財經事務及副務局局長許正宇、保安局局長鄧炳強、前運輸

及房屋局局司陳帆、前公務員事務局局長聶德權、前食衞局局長陳肇始、行政會議成員湯家驊

、立法會議員李慧琼，以及演藝界名人汪明荃等２５人。



＊麥美娟鄭志剛張家朗獲銀紫荊星章＊



獲銀紫荊星章的有律政司副司長張國鈞、民政及青年事務局局長麥美娟、新世界

（０００１７）執行副主席兼行政總裁鄭志剛、國泰航空（０２９３）前主席史樂山、新鴻基地

產（０００１６）執行董事郭基煇以及東京奧運獎牌得主張家朗和何詩蓓等。

今次獲授勳銜及嘉獎的人士來自社會不同階層和不同背景，他們為香港在不同範疇作出重大

的貢獻，惠及社會各個領域，包括公共及社會服務、教育、醫療及公共衞生、金融、工商業、科

研、創新及科技、慈善公益、文化及藝術等。



＊獲授勳及嘉獎人數為特區成立以來最多＊



政府發言人指出，今年獲前任行政長官林鄭月娥頒授勳銜和嘉獎人士的總數是自香港特別行

政區成立以來最多的一年，但約七成（６０７人）是屬於行政長官社區服務獎狀或行政長官公共

服務獎狀，其中４９３人是因參與應對新冠病毒疫情而獲得表揚的社會人士和公職人員。

發言人補充說，若只計大紫荊勳章和金、銀、銅紫荊星章，獲表揚的共１０６人，與過往兩

屆政府最後一年任期相若。主要原因是一般來說，行政長官都會在政府任期最後一年授勳予政治

委任官員和行政會議成員。



＊逾３０人來自體育界＊



發言人對今年授勳名單上有超過３０人來自體育界，表揚香港運動員和教練在２０２０東京

奧運會和殘疾人奧運會及其他主要運動賽事中取得空前佳績，感到特別高興。



＊委任太平紳士５０人＊



在委任太平紳士方面，共５０人，他們都是獲前任行政長官林鄭月娥委任。太平紳士的主要

職能是巡視懲教院所、羈留中心或其他院所，以確保其有效管理，以及沒有任何人士被不公平對

待或被剝削權利。太平紳士確保個別人士所作的投訴，會以公平和具透明度的方式處理。

（ｃｌ）

