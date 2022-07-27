【新冠肺炎】澳門新增一宗輸入無症狀個案

《經濟通通訊社２７日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，過去一天（７月
２６日凌晨零時至晚上１１時５９分），新增一例輸入性個案，涉及一名２８歲女性，否認既往
感染史，列為無症狀感染者。
應變協調中心表示，上述人士已被送往指定地點隔離。澳門至今已錄得新型冠狀病毒肺炎
７８８例確診個案和１３７０例無症狀感染者。（ｃｌ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|中國故事27/07/2022
《神州經脈》6月工業企業利潤轉增 習拜或周四通話 滬綜指悶跌
|財經熱話27/07/2022
續受困美退市風險中概股受壓 阿里遭大股東減持險守100元關
|FOCUS27/07/2022
【FOCUS】微軟谷歌業績齊遜 財報季一關鍵詞放閃
|財經熱話27/07/2022
碧桂園抽水還債碧服遭大削目標價 大行唱淡房產基金 內房物管齊急挫
|財經熱話27/07/2022
《午市前瞻》專家料恒指下試兩萬點機會高 藥明康德91元關鍵
|財經熱話27/07/2022
【新能源車】理想L9一個月兩度出事故 現價具吸納價值？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰