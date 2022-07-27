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27/07/2022 16:16

【新冠肺炎】澳門新增一宗輸入無症狀個案

　　《經濟通通訊社２７日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，過去一天（７月
２６日凌晨零時至晚上１１時５９分），新增一例輸入性個案，涉及一名２８歲女性，否認既往
感染史，列為無症狀感染者。
　　應變協調中心表示，上述人士已被送往指定地點隔離。澳門至今已錄得新型冠狀病毒肺炎
７８８例確診個案和１３７０例無症狀感染者。（ｃｌ）

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