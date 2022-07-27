【新冠肺炎】本港新增４５０８宗確診，再多１０名患者離世

《經濟通通訊社２７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

４５０８ 宗新冠肺炎確診，包括４２８８宗本地感染及２２０宗輸入個案。

另外，醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏指，再多１０名患者離世，涉及７

男３女，年齡介乎７４－９７歲，其中４位來自院舍。（ｃｌ）



