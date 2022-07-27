【新冠肺炎】醫管局研究放寬處方口服藥臨床指引

《經濟通通訊社２７日專訊》本港新冠肺炎疫情持續。醫管局總行政經理（醫療成效及科技

管理）關慧敏提醒，長者確診個案可以快迅惡化，就算病情多輕微，也應盡快求診，適合病人可

獲處方新冠口服藥，而及早用藥可以預防病情惡化和加快康復，當局正研究放寬用藥指引，希望

更多人可以用藥，方向包括考慮降低服藥年齡。

關慧敏在疫情記者會上表示，目前公立醫院留醫病人累積增至１３９０人，當中２８人危殆

，其中８人正接受深切治療，新增１０宗死亡個案，其中一宗是在家中死亡。７６歲女士沒有打

針，無特別長期病患，只患有青光眼，７月２０日家人發現不醒人事，無病徵，救護車到達時已

無心跳，送到公眾斂房，個案轉交死因庭跟進。



＊醫管局已處方３﹒８萬劑新冠口服藥＊



截至７月２４日，醫管局處方３﹒８萬劑新冠口服藥，其中１萬劑處方予急症室或住院病，

其餘２﹒７萬劑經其他途徑處方予合適病人。截至７月２１日，私家醫生曾為４００位病人處方

口服藥。

另外，葵涌醫院一個病房，再有２名病人和１名員工檢測呈陽性，他們目前情況穩定，已送

往瑪嘉烈醫院，４名病人被列密切觸者，院方會繼續進行病毒檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，留意到有居家的長者快測陽性，但並無致電

當局，她希望這些長者的家人能協助他們申報，否則資料不能交到醫管局，亦不能安排處方藥物

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