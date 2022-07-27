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27/07/2022 17:45

【新冠疫苗】衞生署上周接１５宗涉疫苗異常報告，無針後死亡個案

　　《經濟通通訊社２７日專訊》衞生署公布，截至７月２４日晚上１１時５９分的過去一星期
，衞生署共接獲１５宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，期間無接獲曾經於離世前
１４日內接種新冠疫苗的死亡報告，亦無接獲涉及３－１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑
心肌炎或心包炎的報告。
　　截至７月２４日晚上８時，本港市民合共接種了約１７９９萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑
疫苗的市民約６７６萬名，當中包括９４﹒１％的１２歲或以上人口。衞生署共接獲７８０４宗
異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０４％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括
１１９宗涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００７％），沒有死
亡個案顯示與接種疫苗有關聯。
　　至今，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結７２宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，
一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為１１宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘３５
宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有
關情況並收集數據作評估。（ｃｌ）

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