【新冠疫苗】衞生署上周接１５宗涉疫苗異常報告，無針後死亡個案

《經濟通通訊社２７日專訊》衞生署公布，截至７月２４日晚上１１時５９分的過去一星期

，衞生署共接獲１５宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，期間無接獲曾經於離世前

１４日內接種新冠疫苗的死亡報告，亦無接獲涉及３－１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑

心肌炎或心包炎的報告。

截至７月２４日晚上８時，本港市民合共接種了約１７９９萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑

疫苗的市民約６７６萬名，當中包括９４﹒１％的１２歲或以上人口。衞生署共接獲７８０４宗

異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０４％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括

１１９宗涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００７％），沒有死

亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

至今，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結７２宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，

一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為１１宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘３５

宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有

關情況並收集數據作評估。（ｃｌ）

