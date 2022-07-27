【外圍經濟】推特將於９月１３日就馬斯克的收購進行投票

《經濟通通訊社２７日專訊》推特計劃在９月１３日召開一次股東特別會議，對馬斯克的收
購提議進行投票。
根據推特提交給美國證券交易委員會的文件，會議定於洛杉磯時間上午１０時開始。推特表
示已在馬斯克提議的交易上花費了３３００萬美元。（ｒｃ）
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