【外圍經濟】推特將於９月１３日就馬斯克的收購進行投票

《經濟通通訊社２７日專訊》推特計劃在９月１３日召開一次股東特別會議，對馬斯克的收

購提議進行投票。

根據推特提交給美國證券交易委員會的文件，會議定於洛杉磯時間上午１０時開始。推特表

示已在馬斯克提議的交易上花費了３３００萬美元。（ｒｃ）

