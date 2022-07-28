【企業盈警】彼岸（２８８５）料半年少賺約６５％，確認外匯虧損

《經濟通通訊社２８日專訊》彼岸控股（０２８８５）預期截至今年６月底止半年未經審業

績，母公司擁有人應佔溢利約２８０萬元，而上年同期則為７９０萬元，換言之下跌約６５％，

主要由於期內確認外匯虧損及已撇銷貿易應收款項所致。

該公司預期８月底前公布業績。（ｍｈ）

